Amsterdam, Sporen van suiker

Documentaire van Ida Does waarin Noraly Beyer en Typhoon hun door slavernij getekende familiegeschiedenissen ontrafelen en waarin we zien hoe Patricia Kaersenhout aanzet tot nadenken hierover. Oud-nieuwslezer Noraly Beyer en zanger Typhoon (Glenn de Randamie) ontrafelen in deze documentaire van Ida Does hun door slavernij getekende familiegeschiedenissen, terwijl kunstenaar en cultureel activist Patricia Kaersenhout door haar werk aanzet tot nadenken over dit slavernijverleden. Amsterdam blijkt in het Nederlands slavernijverleden een knooppunt, waar veel sporen terug te vinden zijn. Onze hoofdstad speelde een dominante rol in het bestuur van de kolonies en in de handel van tot slaafgemaakte Afrikanen, via de WIC (West-Indische Compagnie).