Deze documentaire vertelt het verhaal van vijf jonge mensen die zich geen man en geen vrouw voelen, maar iets daartussenin. Deze film viert het individu.Meer Deze documentaire vertelt het verhaal van vijf jonge mensen die zich geen man en geen vrouw voelen, maar iets daartussenin. Dagelijks geconfronteerd met het 'anders' zijn, blijven ze toch trots op de persoon die ze zijn. De jonge mensen in deze film hebben allen hun eigen moeilijkheden, maar vertellen samen een krachtig verhaal over acceptatie. De film speelt met de nieuwsgierigheid, interesse en het onbegrip over alles wat buiten de norm valt. Is niet iedereen een beetje gender fluide? Zou het niet bevrijdend zijn als we het hokjes-denken rondom gender zouden doorbreken? Deze vijf 'gender fluide' personages laten ons nadenken over onze, soms zo, rigide samenleving en bieden een moment van reflectie. In hoeverre ben jij man of vrouw? Deze film viert het individu.Minder