World's Best Diet

Wat eten mensen? Wat werkt wereldwijd nu eigenlijk het beste en wat is het slechtste menu dat er bestaat?Meer Wat eten mensen? Wat werkt wereldwijd nu eigenlijk het beste en wat is het slechtste menu dat er bestaat? Jimmy Doherty en Kate Quilton kijken op basis van de wekelijkse boodschappen en typerende maaltijden naar het eten in verschillende landen en bij verschillende stammen en vergelijken dit met de daaraan gerelateerde cijfers van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Als je lang en gezond wilt leven, kun het beste naar IJsland vertrekken. In World's Best Diet blijkt IJsland het gezondste land te zijn met een menu van verse vis, vlees en zuivelproducten van hoge kwaliteit. Italië en Griekenland scoren ook goed. Maar hoe gezond eten we nu eigenlijk in Nederland?Minder