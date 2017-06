Een heerlijke film over Hummus, een veelzijdig eten en een caleidoscopische samenleving.Meer Een heerlijke film over een veelzijdig eten en een caleidoscopische samenleving. Hummus is een puree op basis van kikkererwten, sesamzaadsaus tahin en andere ingrediënten en wordt gegeten met brood. In het Midden Oosten is het een geliefd gerecht, maar de meningen over hoe je Hummus beste kunt maken en waar het oorspronkelijk vandaan komt, zijn verdeeld. Hummus kent niet alleen vele geheime recepten en Guinness World records, maar het verbindt ook joden, moslims en christenen in hun liefde voor Hummus. Filmmaker Oren Rosenfeld reist rond in Israël en Libanon en introduceert verschillende mensen die hun eigen recepten hebben voor Hummus en daarmee zo lijkt het, voor een gelukkig leven. Suheila bijvoorbeeld, is een alleenstaande moslima van Acre. In het tv-kookprogramma Israël Hummus Genius versloeg zij tien mannelijke concurrenten. Ze zegt dat ze met Hummus is getrouwd. Jalil, een Arabische christen organiseert rockconcerten in zijn eetgelegenheid in Ramla en hij droomt er van een filiaal te openen in Berlijn. Eliyahu, een orthodoxe Jood heeft een succesvol Hummus restaurant vlak bij een tankstation.Minder