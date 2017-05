Insecten eten is 'hot'. Toch wil de westerse consument er nog niet echt aan. Een jong team van het Nordic Food Lab (toprestaurant Noma) probeert hier verandering in de brengen.Meer Wereldwijd eten twee miljard mensen insecten, maar waarom trekken wij nog vaak een vies gezicht bij de gedachte alleen al? Insecten eten is 'hot'. Vooral sinds de VN het consumeren van insecten als oplossing ziet in de strijd tegen wereldhonger, prijzen koks de beestjes om hun smaak. Milieuactivisten prijzen hun lage ecologische impact en wetenschappers hun voedingswaarde. Toch wil de westerse consument er nog niet echt aan. Het Nordic Food Lab-team probeert hier verandering in de brengen. Andreas Johnsen volgt het team terwijl ze insecten vangen, kweken, koken en proeven in Europa, Australië, Mexico, Kenia en Japan, altijd op zoek naar de 'deliciousness'. Tijdens hun reis eten ze de meest fascinerende eetbare insecten, van termietkoninginnen en honingmieren tot giftige reuzehommels en sabelsprinkhanen, die volgens lokale recepten bereid zijn. Zou dit de oplossing voor het wereldvoedselprobleem kunnen zijn?Minder