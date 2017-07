California Dreaming

Maurice Lede is in San Francisco waar hij op zoek gaat naar de roots van de Summer of Love. Hij bezoekt een hippiefestival en rijdt met een hippiebusje door de straten van San Francisco.Meer Maurice Lede is in San Francisco waar hij op zoek gaat naar de roots van de Summer of Love, en kijkt of die spirit 50 jaar later nog steeds levend is. Hij bezoekt een hippiefestival en rijdt met een hippiebusje door de straten van San Francisco.Minder