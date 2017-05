De jacht op de match

Wat is de rol en het belang van DNA-onderzoek in strafzaken? Moet elke burger zijn DNA afstaan? Een onderzoek naar de ethische en privacydilemma's aan de hand van de Utrechtse serieverkrachterzaak.Meer Wat is de rol en het belang van DNA-onderzoek in strafzaken? Moet elke burger zijn DNA afstaan? Een onderzoek naar de ethische en privacydilemma's aan de hand van de Utrechtse serieverkrachterzaak. Deze zaak zorgt vanaf midden jaren negentig voor veel onrust en ondanks een langdurig en grootschalig politieonderzoek blijft hij bijna twintig jaar onopgelost. Tot er in 2014 als uit het niets een DNA-match is. Zou er eerder een doorbraak geweest kunnen zijn als mensen verplicht zouden zijn DNA af te staan? Nu gebeurt dat alleen op vrijwillige basis, een verplichting heeft verregaande gevolgen voor onze privacy. Willen we dat? Deze film over DNA-onderzoek ontstond rond een cold case zonder verdachte, maar werd begin 2017 actueel toen de verdachte in de Utrechtse serieverkrachterzaak in hoger beroep werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar. Een reconstructie door regisseur Hans Pool.Minder