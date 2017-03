Mano Bouzamour: De belofte

Het verhaal van de jonge Marokkaanse Nederlander Mano Bouzamour die zijn schrijversambitie volgt. Door de inhoud van het boek wordt hij door zijn familie verstoten. Film over de schrijver Mano Bouzamour en zijn broer Sol. Het vertelt het verhaal van de jonge Marokkaanse Nederlander Mano Bouzamour die zijn schrijversambitie volgt en veel succes heeft met zijn in 2013 verschenen boek 'De belofte van Pisa'. Het boek is gebaseerd op zijn levensverhaal. Door de inhoud van het boek wordt hij door zijn familie verstoten en het huis uitgegooid. Zijn broer Sol is de enige waar hij nog naar toe kan. Hij vindt dat Mano het met zijn familie weer goed moet maken. Mano lijkt vastberaden: hij volgt zijn eigen gevoel, en dat is 'schrijven'.