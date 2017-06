De stelling Van Foreest, een schaakfamilie

Portret van een bijzondere schaakfamilie met zes kinderen van negen tot zeventien jaar die op topniveau schaken, mede dankzij thuisonderwijs. Hoe is het voor de kinderen, en hun ouders, om deze ambitieuze opvoeding bij te benen, vol te houden en waar te maken? De zes kinderen Van Foreest zijn buitengewoon getalenteerde schakers, goed getraind en al vanaf jonge leeftijd actief in de professionele schaakwereld. Hun ouders vinden dat de reguliere basisschool de kinderen niet voldoende biedt om hun talent zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. Ze geven thuisonderwijs en de hierdoor vrijgekomen tijd wordt benut voor een serieuze schaakopleiding. Hun aanpak heeft al het nodige resultaat opgeleverd. Jorden (1999), de oudste, werd op zestienjarige leeftijd de jongste in Nederland geboren schaakgrootmeester. Zomer 2016 won hij met zeventien jaar het Nederlands Kampioenschap Schaken. Zijn jongere broer Lucas (2001) zit hem op de hielen; hij werd in 2011 Nederlands kampioen in de categorie 'jongens onder de tien jaar' en neemt in 2018 deel aan de Challengers-groep van het Tata Steel Chess Tournament. Jongste en enige dochter Machteld (2007) lijkt in de voetsporen te treden van haar grote broers. Op zesjarige leeftijd werd ze Nederlands kampioen in de categorie 'meisjes onder de tien jaar' en ze geldt misschien wel als het grootste talent van de familie.