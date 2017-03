Gamechangers

Brabantse startup-boys zijn ervan overtuigd dat ze met hun revolutionaire handschoen de gamewereld op zijn kop gaan zetten. De weg naar succes in Silicon Valley is lang en hard.Meer Het is een jongensdroom die werkelijkheid wordt. Een stel nerds uit Eindhoven ontwikkelt op hun studentenkamer het idee voor een gamehandschoen. Ze pitchen het idee bij investeerders en hebben meteen de eerste 600.000 euro binnen om te kunnen starten. De Brabantse startup-boys zijn ervan overtuigd dat ze met hun revolutionaire handschoen, die de traditionele controller of muis overbodig maakt, de gamewereld op zijn kop gaan zetten. Maar de weg naar succes in Silicon Valley is lang en hard.Minder