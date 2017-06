De kinderen van Juf Kiet

In de klas van juf Kiet leren kinderen vanuit alle windstreken, waaronder oorlogsgebieden, niet alleen lezen en schrijven, maar weer kind zijn.Meer De kinderen in de klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Alles is nieuw en verwarrend. Onder de strenge, maar liefdevolle hand van juf Kiet leren de kinderen niet alleen lezen en schrijven, maar weer kind zijn. Een ode aan de juf die ieder kind verdient.Minder