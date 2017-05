Ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging

In de gesloten jeugdinrichting Transferium in Heerhugowaard wonen jongeren met ernstige gedragsproblemen. In een beschermde omgeving, afgesloten van de buitenwereld, werken de jongeren onder begeleiding aan zichzelf. Ze hebben maar één doel: Zo snel mogelijk weer naar huis.