Nothing is Forgiven

Deze documentaire vertelt het verhaal van activiste en journaliste Zineb El Rhazoui die haar thuisland Marokko na de Arabische Lente ontvlucht. In Parijs start ze een nieuw professioneel leven op de redactie van Charlie Hebdo. Voor het eerst in haar carrière kan zij in volledige vrijheid werken, zonder censuur en omringd door vrije geesten. Tot op 7 januari 2015 de terreur genadeloos toeslaat. Zineb was zelf toevallig op vakantie, maar verliest vele collega's en vrienden. Haar leven neemt daarna een radicale wending, van gecensureerde journaliste in Marokko tot de meest beschermde vrouw van Frankrijk.