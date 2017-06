Life, Animated

Deze documentaire vertelt het opmerkelijke verhaal van hoe Owen via Disney-animaties de wereld voor zichzelf begrijpelijk heeft gemaakt, zonder dat iemand het in de gaten had. Het levensverhaal van Owen, inmiddels begin twintig en van plan om binnen korte tijd grotendeels zelfstandig te gaan wonen, wordt met behulp van indrukwekkende beelden uit het familiearchief en een serie prachtige animaties gebaseerd op Owens eigen tekeningen uit zijn jeugd geïllustreerd.