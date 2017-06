Helse pijn

Op de pijnpoli van het Amsterdams Medisch Centrum zoekt de 41-jarige Patrick verlichting voor de chronische pijn na een galbaasoperatie.Meer De zoektocht van Patrick naar verlichting van zijn chronische pijn. Lukt het zijn pijn dusdanig te verminderen, dat zijn leven en dat van zijn gezin weer draaglijk wordt? Bijna drie miljoen Nederlands hebben dagelijks met chronische pijn te maken. Het heeft lang geduurd voordat artsen erkenden dat pijn veel meer is dan enkel een fysieke aandoening. Terwijl chronische pijnpatiënten in het verleden vaak naar huis werden gestuurd met enkel een pijnstiller, is er nu een speciale polikliniek waar een team van pijnspecialisten hen begeleidt tijdens hun zoektocht naar pijnverlichting. We volgen de 41-jarige Patrick, wiens leven na een galblaasoperatie volledig overhoop is gehaald door chronische zenuwpijn. Gesteund door zijn familie gaat Patrick koste wat het kost op zoek naar pijnverlichting. Het brengt hem bij de gerenommeerde pijnspecialist Frank Wille, die met behulp van neurostimulatie, waarbij een elektrisch apparaatje rechtstreeks het zenuwstelsel beïnvloedt, de pijn onder controle probeert te krijgen. De documentaire laat op een indringende manier het dagelijks gevecht van mensen met chronische pijn zien. En toont ook hoever ze bereid zijn te gaan om verandering in hun situatie te brengen.Minder