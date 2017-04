De Erfenis

Daan is gewend om voor de camera te staan. Eerst was het de camera van zijn vader, de wereldberoemde fotograaf en cineast Ed van der Elsken, nu is het die van zijn beste vriend Joris Postema. Samen proberen ze grip te krijgen op Daans leven, door postuum de confrontatie met zijn vader aan te gaan. Daan ziet Ed, hij lijkt meer op hem dan hij zou willen, als hoofdoorzaak van de manische depressiviteit die hem al vijftien jaar teistert. Aan de hand van veelvuldig voorhanden zijnde foto's en filmbeelden en ontmoetingen met betrokken familie en vrienden probeert Daan te doorgronden wat zijn vader aan hem heeft doorgegeven. Hij komt tot een verrassende ontdekking.