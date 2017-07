De wereld van Puck

Regisseur Gert-Jan de Vries filmt ruim twintig jaar lang zijn gezin. Een gezin waar na een gezonde zoon met grote blijdschap wordt uitgekeken naar de komst van een broertje of zusje. Als dochter Puck tijdens een normale bevalling wordt geboren, ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel. Er is iets aan de hand met haar, maar wat? Pas na negen maanden stelt een geschrokken kinderarts de diagnose: Puck is zwaargehandicapt. Vanaf de zwangerschap filmt Gert-Jan zijn vrouw, zoons en dochter. Omdat Puck niet kan praten, interviewt het gezin elkaar over de worstelingen en spanningen die de komst van Puck met zich meebrengt. Resultaat: een intieme documentaire die op rauwe wijze laat zien wat de impact is van een zwaargehandicapt kind in een gezin in een tijd waarin de zorg onder een vergrootglas ligt.