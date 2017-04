Marnixstraat 117

Op 17 januari 2015 gaat in de brandweerkazerne in Amsterdam-West het alarm af. De woningbrand om de hoek lijkt een routineklus, maar de zaak loopt al snel uit de hand. Bewoners en brandweerlieden blikken terug op de brand die hun leven veranderde.