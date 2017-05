Sta op en loop

Claudia raakt verlamd na een val en zit in een rolstoel. Ze grijpt de kans om in een geavanceerd exoskelet opnieuw te leren lopen.Meer Claudia is een jonge vrouw met een dwarslaesie die haar leven goed op orde heeft. Een leuke man, een baan, een mooi huis en - ondanks haar handicap - sinds een jaar ook een zoontje. Ze heeft echter nog één droom: weer kunnen lopen. We zien hoe deze droom werkelijkheid wordt. In de Sint Maartenskliniek wordt een proef gedaan voor mensen met een dwarslaesie om opnieuw te leren lopen in een zogenaamd exoskelet. Claudia revalideerde elf jaar geleden in deze kliniek na een ongelukkige val van een paard. Ze stort zich vol overgave en met succes in de training voor het exoskelet. Door een groepje enthousiaste studenten van de TU Delft wordt ze benaderd voor deelname aan de eerste Bionische Wereldspelen. Claudia twijfelt geen moment, dit is haar kans om hetgeen ze tijdens de proef geleerd heeft in de praktijk te brengen. Langzaam maar zeker groeit bij Claudia de hoop op een lopend bestaan in de nabije toekomst. Ondanks de ambities, de inzet en de enorme kunde van de studenten blijkt de realiteit echter weerbarstiger. Een documentaire over hoop, dromen en doorzettingsvermogen en de mogelijkheden en grenzen van innovatie en technische vooruitgang.Minder