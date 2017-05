Documentairemaker Coen Verbraak brengt de Molukse treinkaping en de gijzeling op een lagere school in beeld. Veertig jaar later spreekt hij mensen die de kapingen in 1977 van nabij hebben meegemaakt.Meer Documentaire over de Molukse kapingen van veertig jaar geleden. Op maandag 23 mei 1977 kaapten Zuid-Molukse jongeren een passagierstrein bij het dorpje De Punt. Op hetzelfde moment gijzelde een andere groep 105 kinderen en 5 leerkrachten van de lagere school in Bovensmilde. De beelden van de kinderen die 'Van Agt, wij willen leven' riepen, gingen de hele wereld over. Na enkele dagen lieten de Molukkers de kinderen gaan, de leerkrachten moesten achterblijven. Daarna volgde een bloedstollend kat-en-muisspel dat ruim twee weken zou duren. Op zaterdag 11 juni 1977 ontzette het leger zowel de trein als de school. Zes van de negen kapers werden daarbij gedood, evenals twee treinpassagiers. Documentairemaker Coen Verbraak praat met mensen die de kapingen van nabij meemaakten. Hoe beleefden zij die angstige dagen in mei en juni van 1977? En wat is de invloed van die drie weken op de rest van hun leven geweest? Was de kaping vooral een incident, of echt een waterscheiding in hun bestaan?Minder