The Valley of Salt

Terwijl geloofsgenoten de terreur in landen in Afrika en het Midden-Oosten ontvluchten, besluit een christelijke familie in Caïro te blijven.Meer Als de jonge Egyptische filmmaker Christophe Magdy Saber voor het eerst terugkeert naar zijn ouders in Cairo na de Egyptische revolutie, treft hij een land in politieke onrust. Tijdens de onrusten, onder president Morsi, zijn christenen vogelvrij. De christelijke ouders van Christoph, de Egyptische Magdy Saber en Zwitserse Annelise Saber, worden geterroriseerd en per sms met de dood bedreigd door fanatieke moslims. Ondanks alle bedreigingen besluiten zijn ouders in het land te blijven en hun zendingswerk voort te zetten.Minder