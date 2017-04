2Doc: The Promise (1)

De 18-jarige Jens Soering, zoon van een Duitse diplomaat, studeert in 1985 met een beurs aan de universiteit van Virginia wanneer hij de 20-jarige Elizabeth Haysom ontmoet. Hij valt als een blok voor haar. Drie maanden later worden de ouders van Elizabeth op gruwelijke wijze vermoord in hun huis in Virginia waarna Jens en Elizabeth het land uit vluchten. Na omzwervingen worden ze opgepakt in Londen, waar Jens de moord bekent. Maar alles blijkt veel gecompliceerder te zijn. Wanneer de zaak voor de rechtbank komt, verklaart Jens dat hij het niet heeft gedaan, maar de moord heeft bekend om zijn vriendin te beschermen, die de moord zou hebben gepleegd. Hij zegt te hebben gehandeld uit liefde voor zijn vriendin. Maar wat is de waarheid? Het tweeluik 'The Promise' probeert met behulp van opnames van de rechtszaak, liefdesbrieven en nieuw bewijs te achterhalen wat er precies is gebeurd tijdens die fatale nacht.