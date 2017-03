Moederliefde

We volgen een jaar lang de 21-jarige Cynthia Stomphorst en haar zwakbegaafde moeder. Cynthia is zo op het oog een doodnormale, rustige mbo-student uit Vlaardingen. In de praktijk slaapt ze overdag en gaat ze 's nachts op in games en muziek. Cynthia is namelijk geen gewoon meisje van twintig uit Vlaardingen. Ze is als enige van het gezin Stomphorst normaal begaafd en woont vanaf haar babytijd op twaalf verschillende plekken: pleeggezinnen, gastgezinnen, weekend- en crisisgezinnen en kinderhuizen. Als ze zestien is mag ze naar een Begeleid Wonen project. Maar na een conflict met een huisgenote trekt ze noodgedwongen in bij haar zwakbegaafde moeder. Hier viert ze haar 21e verjaardag. Twintig jaar geleden was Cynthia de hoofdpersoon in een aflevering van het tv-programma Zembla. Toen werd ze uit huis gehaald op last van de Rotterdamse kinderrechter, die haar verstandelijk beperkte ouders ongeschikt vond om kinderen op te voeden. Ze was daarmee het vijfde kind van de familie Stomphorst dat uit huis werd geplaatst. Haar vader zei destijds: 'We gaan net zo lang door totdat we er een mogen houden.' De ouders zijn inmiddels gescheiden en de kinderen allemaal volwassen. Hoe kijken Cynthia en haar drie zussen terug op hun jeugd, de kinderwens van hun ouders en de beslissingen van de rechter?