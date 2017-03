Lo and behold; reveries of the connected world

Zal het internet ooit dromen over zichzelf? Kan het een moraal krijgen of zal het ons meer schade dan goed doen? Filmmaker Werner Herzog verkent het digitale landschap van het internet.Meer Filmmaker Werner Herzog verkent met nieuwgierigheid en verbeeldingskracht het digitale landschap van het internet. 'Lo' was ten gevolge van een computercrash, juist op het moment waarop iemand de letter G wilde intikken voor 'LOG IN', het allereerste bericht dat op internet verscheen. In een reeks gesprekken neemt Werner Herzog de kijker mee op een speelse, fascinerende en deel verontrustende reis langs de pioniers en de mensen die nu onze toekomst vormgeven. We ontdekken hoe poëtisch en filosofisch de conceptie van het internet was. En hoe de nabije toekomst bijna niet te bevatten is. Zal het internet ooit dromen over zichzelf? Kan het een moraal krijgen, en misschien zelfs de betekenis van liefde bevatten? Of zal het ons binnenkort meer schade doen dan goed? Als dat al niet gebeurd is?Minder