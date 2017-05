How to meet a mermaid

Wat is de aantrekkingskracht van water? Waarom verdwijnen mensen in de zee? Een filosofisch-essayistische verkenning en persoonlijke zoektocht van documentairemaakster Coco Schrijber naar de schoonheid én het gevaar van de zee. Van haar broer Lex, die niet is teruggekeerd van een duikvakantie, naar de Mexicaanse zeesurfer Miguel die op zoek is naar vrijheid, naar de Britse Rebecca die van een cruiseschip is verdwenen. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om de zee als laatste toevluchtsoord te zien. De zee kan schitterend en onschuldig zijn en een volgend moment een verwoestende kracht hebben. Meanderend op, in en boven water probeert Schrijber dit ongrijpbare spanningsveld te doorgronden.