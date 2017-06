100 jaar Sonneveld

In Parijs trad Sonneveld op twintigjarige leeftijd op in de wereldberoemde club La Via Parisienne. Zijn stormachtige carrière begint bij de auditie bij zijn grote leermeester, Louis Davids.Meer Deze eerste aflevering start in Parijs waar Sonneveld op twintigjarige leeftijd optrad in de wereldberoemde club La Via Parisienne. Sonneveld heeft een bijzonder succesvolle start van zijn stormachtige carrière die begint bij de auditie bij zijn grote leermeester, Louis Davids.Minder