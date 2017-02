In deze uitzending: een dieet dat is samengesteld op basis van je DNA, werkt dat? En hoe kun je als burger voorkomen dat iemand doodbloedt, na bijvoorbeeld een aanslag? Zorg.nu zocht het uit. Daarnaast laten we z...Meer Zorg nu dat je weet hoe je afvalt. Aan de hand van je eigen DNA het ideale, op jou gerichte dieet samenstellen. Klinkt goed en effectief en topsporters zweren er bij. Maar werkt het ook? Zorg.nu zoekt het uit.Zorg nu dat je mensenlevens kan redden. We draaien mee op een cursusdag van Stop de Bloeding. Want hoe kan jij als burger, bijvoorbeeld na een aanslag, voorkomen dat iemand doodbloedt? Een trauma-arts laat het ons zien.Zorg nu dat je techniek gebruikt om weer goed te kunnen lopen. In Nederland verliezen per jaar ruim 3000 mensen hun been door ziekte of een ongeluk. Met een kokerprothese kunnen ze weer leren lopen. Alleen past die vaak niet goed of doet het pijn. Daar is iets op bedacht: de klikprothese. Zorg.nu laat zien hoe die werkt.Minder