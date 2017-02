In deze uitzending gaan we het hebben over de waarde van een mensenleven en de werking van kurkuma.Meer Zorg nu dat je weet wat je waard bent. Wat mag een hulpmiddel kosten, waardoor je weer kunt lopen en uit de rolstoel kunt? Of een chemokuur waardoor je een paar jaar langer te leven hebt? Wat betalen we wel, en wat betalen niet.Zorg nu dat je weet wat kurkuma doet. De specerij is niet alleen lekker door je Indiase curry, het is ook heel gezond voor je en helpt zelfs tegen kanker. Althans, dat zeggen 'ze', maar is het al bewezen? Zorg nu dat je kijkt. Dinsdagavond, 21.25 uur, NPO1.Minder