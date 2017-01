Zondag met Lubach

Arjen onderzoekt inburgeringsbeleid in Nederland, want in vier jaar tijd is het aantal geslaagden voor het inburgering-examen maar liefst vijf keer zo klein geworden.Meer Arjen onderzoekt inburgeringsbeleid in Nederland, want in vier jaar tijd is het aantal geslaagden voor het inburgering-examen maar liefst vijf keer zo klein geworden. Verder stellen we ons landje voor aan Donald Trump, is Nederland in de ban van geen Elfstedentocht en remixt Arjen politieke citaten in Binnenhof Beats.Minder