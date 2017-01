Geheimen van de chemische industrie

Zembla Internationaal onderzoekt de geheimen van de chemische industrie.Meer Jarenlang zijn omwonenden van de Tefal-fabriek in Dordrecht blootgesteld aan te hoge waarden van de stof PFOA. De chemische stof hoopt op in het lichaam en in het milieu, heeft een effect op de voortplanting en is mogelijk kankerverwekkend. Afgelopen jaar komt uit dat chemiebedrijf DuPont de verhoogde concentraties de Nederlandse rivieren in heeft geloosd en de lucht in heeft geblazen. Tot september 2012 wordt PFOA of C8 decennialang gebruikt voor de productie van teflon, beroemd door de anti-aanbak-laag in pannen. Vanwege de uitstoot is DuPont afgelopen zomer in de VS veroordeeld tot de tweede fikse schadevergoeding aan een slachtoffer met kanker. Het RIVM voert momenteel nader onderzoek uit naar de gezondheidsrisico's, maar verwacht dat het extra risico op kanker in Nederland beperkt is. Het is hier waarschijnlijk grotendeels uit het drinkwater gezuiverd. Maar in Amerika niet. Het is één van de geheimen die de chemische industrie voor zich heeft gehouden. Dat blijkt uit documenten waar Franse journalisten de hand op weten te leggen. Uit reconstructies blijkt dat chemieproducenten problemen vaker hebben toegedekt.Minder