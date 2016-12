Met droge ogen

Zembla onderzoekt: Wat zijn de risico's van een LASIK ooglaserbehandeling en worden patiënten hierover volledig geïnformeerd?Meer Huisarts Michael Brouwer draagt een bril maar hij vindt het prettiger zonder en daarom laat hij zijn ogen laseren. Na de ingreep heeft hij zoveel pijn, dat hij niet weet hoe hij verder moet leven. Het voelt alsof er continu met een mes in zijn ogen wordt geprikt. Brouwer blijkt zenuwpijn te hebben ontwikkeld, een zeldzame maar zeer invaliderende complicatie, waarvoor hij niet was gewaarschuwd. Wereldwijd hebben miljoenen mensen hun ogen laten laseren. De LASIK methode is het meest populair, ook in Nederland, want na deze korte ingreep kun je bijna direct weer werken en autorijden en heb je geen napijn. Bij LASIK wordt een flapje gesneden in het hoonvlies. Daarbij worden talloze zenuwen doorgesneden. Dat gaat meestal goed. Volgens een onderzoek van de ooglaserindustrie is zelfs 95,4% van de patiënten tevreden. Informatiefolders melden dat mogelijke neveneffecten, zoals droge ogen of het zien van verblindende kringen of strepen rondom lichtbronnen, na verloop van tijd weer verdwijnen. Maar internationaal is er een grote groep patiënten die claimt vreselijke last van pijn en droge ogen te hebben overgehouden aan LASIK. Zembla onderzoekt: Wat zijn de risico's van een LASIK ooglaserbehandeling en worden patiënten hierover volledig geinformeerd?