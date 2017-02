Gevaarlijk spel - Het vervolg

Zembla onderzoekt of het boek over de gevaren van het kunstgrasrubber inderdaad dicht kan.Meer Meteen na de Zembla-uitzending over de mogelijke gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgras met rubberkorrels, oktober vorig jaar, geeft minister Schippers het RIVM opdracht onderzoek te doen. Er is haast bij want de maatschappelijke onrust is groot: vóór de kerst moet het onderzoek klaar zijn. Ouders van voetballende kinderen maken zich grote zorgen. Uit voorzorg nemen voetbalclubs en gemeenten maatregelen. Sommige clubs doen hun kunstgrasvelden voorlopig in de ban of laten jonge spelers en keepers er niet meer op trainen of spelen. Maar er zijn ook clubs die de aanleg van velden uitstellen, of het instrooimateriaal vervangen. Zo kondigt de gemeente Amsterdam aan geen velden met rubberkorrels meer aan te leggen, en vervangt Ajax het rubber op zijn velden door kurk. Na twee maanden onderzoek spreekt het RIVM half december het verlossende woord: het kunstgras is veilig. De schadelijke stoffen in de, van gemalen autobanden gemaakte, rubberkorrels komen nauwelijks vrij. En dus is er sprake van een verwaarloosbaar risico, zegt het RIVM. Het sein staat op groen. Desondanks zijn de zorgen niet bij iedereen weggenomen. Want als het veilig is, waarom wil het RIMV dan een strengere norm voor de stoffen in de rubberkorrels om te voorkomen dat die stoffen gevaarlijke waarden bereiken? En ook de kritiek uit wetenschappelijke hoek op het onderzoek is niet geruststellend. Zembla onderzoekt of het boek over de gevaren van het kunstgrasrubber inderdaad dicht kan.Minder