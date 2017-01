Vergeten kinderen

Zembla Internationaal onderzoekt de gevolgen van het Australische asielbeleid.Meer Voor de kust van Australië, op het kleine eiland Nauru, zitten honderd vluchtelingenkinderen al jaren vast in mensonterende omstandigheden. Ze zijn een hartverscheurend symbool van het keiharde Australische asielbeleid. Bootvluchtelingen worden meteen teruggestuurd of verbannen naar kleine eilanden voor de kust van Australië en mogen daar niet vanaf. Er is veel geweld tegen hen, en de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over hun lot. De pers wordt geweerd. Maar het is het Australische journalisten gelukt om amateurbeelden in handen te krijgen en via skype minderjarige vluchtelingen te interviewen. Het levert een indringend beeld op. Voor medewerkers en hulpverleners geldt een verbod om te praten over de omstandigheden. Het kan ze zelfs een gevangenisstraf opleveren. Toch besluiten hulpverleners van 'Save the children' nu voor het eerst uit de school te klappen. Ze zijn bang dat de situatie levens kan kosten onder de kinderen. Zelfverminking komt veel voor. Twee vluchtelingen staken zichzelf in brand, waarvan een de ernstige brandwonden niet heeft overleefd. Zembla Internationaal onderzoekt de gevolgen van de Australische aanpak.Minder