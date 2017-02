Prutsen en pielen zonder pottenkijkers

Zembla onderzoekt wat er mis is achter de schermen van de belangrijkste dienst van de overheid, de Belastingdienst.Meer Staatssecretaris Wiebes ligt zwaar onder vuur door een uit de hand gelopen reorganisatie bij de Belastingdienst. Er dreigt een leegloop. Duizenden ambtenaren willen gebruik maken van een vertrekregeling die zonder medeweten van de staatssecretaris is vastgesteld en tientallen miljoenen euro's meer gaat kosten dan begroot. De topman van de dienst ruimt het veld. In deze chaos krijgt Zembla een USB-stick toegespeeld met daarop meer dan honderd vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst. Het gaat om mails, rapporten en gespreksverslagen. Hoge ambtenaren klappen uit de school over wantoestanden. De problemen zijn ernstiger dan de staatssecretaris tot nu toe naar buiten heeft gebracht. Zembla onderzoekt wat er mis is achter de schermen van de belangrijkste dienst van de overheid.Minder