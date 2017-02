What the Hague?!

Journalist en voormalig Tweede-Kamerlid Myrthe Hilkens onderzoekt hoe het politieke brein werkt en duikt ze in de wereld van de politieke campagnes. Hoe laat de politiek ons telkens opnieuw partij kiezen? Hoe wekt een politicus ons vertrouwen? Wat laat de politiek ons niet zien in verkiezingstijd en wat zouden we moeten zien door anders te leren kijken?

nl