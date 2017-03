Vroege Vogels

Special over Beleef de Lente, dat tien jaar bestaat. Alle hoogte- en dieptepunten uit tien jaar komen voorbij.Meer Special over Beleef de Lente, dat tien jaar bestaat. We kijken bij publiekslieveling steenuil en Milouska helpt bij het ophangen van de camera's bij de blauwe reigers. En natuurlijk komen alle hoogte- en dieptepunten uit tien jaar Beleef de Lente voorbij: indringers, vechtpartijen, tedere snavelkussen, koddige kuikens en uitvliegend kroost.Minder