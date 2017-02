Vier Handen Op Eén Buik

Joanna kreeg op haar zeventiende zoontje Jayden van haar toen vijftienjarige vriendje. Nu is ze wéér per ongeluk zwanger van haar nieuwe vriend, Ersin. Haar baby is te klein omdat ze veel rookt. Toch weigert ze te stoppen. Zangeres Monique Smit gaat met haar aan de slag.Meer Joanna kreeg op haar zeventiende zoontje Jayden van haar toen vijftienjarige vriendje. Nu is ze wéér per ongeluk zwanger van haar nieuwe vriend, Ersin. Haar baby is te klein omdat ze veel rookt. Toch weigert ze te stoppen. Ook haar tweede baby groeit niet goed. Joanna heeft naast de zorg voor Jayden ook de twintigjarige Denise in huis, die hoogzwanger is. Ze stond op straat en omdat Joanna weet hoe dat is heeft ze haar in huis genomen. Maar met nóg een tienermoeder die in de huiskamer slaapt is het wel erg lastig om je leven weer op de rit te krijgen. Zangeres Monique Smit gaat met de dames aan de slag en motiveert ze wat van hun leven te maken.Minder