Vier Handen Op Eén Buik

De 20-jarige Rosa is compleet onverwacht in verwachting. Er was haar verteld dat ze door haar obesitas niet zwanger kon worden. Ze woont in een gedeelde woning van het Leger Des Heils op een kamertje van drie bij drie en er is geen plek voor een baby'tje. Naar school gaat Rosa niet meer, omdat ze teveel onvoldoendes haalde. Wel heeft ze een schuld van 20.0000 euro, hoe dat komt weet ze niet precies. Hoe ze het moet oplossen ook niet. Tijd om de handen uit de mouwen te steken vindt rockmoeder Xandra Brood! Er wordt geklust, gesjouwd en geregeld. Maar lukt het ze om voor de bevalling alles op de rit te krijgen?