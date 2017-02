Vier Handen Op Eén Buik

Isalyn (19) is per ongeluk zwanger geraakt van haar vriend Johnny. Behoefte om te werken voelt Isalyn niet. Ze rookt sigaretjes en kijkt Netflix. Kim Kötter probeert haar van het roken af te helpen.Meer De goedgebekte Isalyn van negentien jaar is per ongeluk zwanger geraakt van haar vriend Johnny. Het stel woont in Eenrum in Groningen, een dorp waar niets te doen is. Johnny rijdt dixies rond en Isalyn zit de hele dag thuis op hem te wachten. Geld is er niet maar de behoefte om te werken voelt Isalyn niet. Liever rookt ze sigaretjes en kijkt ze Netflix. Voormalig Miss Nederland Kim Kötter wil Isalyn laten inzien dat haar kindje meer verdient dan een bankhangende moeder. Ze wil Isalyn meer zelfvertrouwen geven en waagt een poging haar van het roken af te helpen.Minder