Vier Handen Op Eén Buik

De 17-jarige Lisa is zwanger van een 15-jarige jongen, die nu in een gesloten inrichting zit. Lisa heeft zelf ook het nodige meegemaakt. Jelka van Houten gaat haar helpen.Meer De 17-jarige Lisa is zwanger van een 15-jarige jongen, die nu in een gesloten inrichting zit. Lisa heeft zelf ook het nodige meegemaakt, en het gezin staat onder jeugdzorg en voogdij. Lisa gaat al langer dan een jaar niet naar school, vanwege een slaapstoornis. Ze hangt hele dagen op het veldje in Heerenveen, met nog 30 hangjongeren. Lisa wil niet naar het tienermoederhuis waar ze heen moet van haar hulpverleners. Maar als ze niet gaat raakt ze de voogdij over haar kindje kwijt. Wat te doen? Actrice en zangeres Jelka van Houten laat Lisa zien dat de wereld groter is dan het veldje in Heerenveen en dat ze genoeg talent heeft om haar eigen pad te kiezen.Minder