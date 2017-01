Vier Handen Op Eén Buik

We zien de 20-jarige Esmiralda die zwanger is van een tweeling, van haar vriendje Rajend. Rajend is dakloos en heeft een wietverslaving. Zelf kampt ze met een angststoornis.Meer We zien de 20-jarige Esmiralda die zwanger is van een tweeling, van haar vriendje Rajend. Rajend is dakloos en heeft een wietverslaving. Zelf kampt ze met een angststoornis. Esmiralda woont bij haar moeder met haar vijf broertjes en zusjes die allemaal wel een psychische aandoening hebben. Nu Rajend er ook woont is het helemaal vol en druk. Met veel ruzie tot gevolg. De baby's dreigen ook nog eens veel te vroeg te komen; vanaf 24 weken ligt Esmiralda af en aan in het ziekenhuis. Presentatrice Tatum Dagelet helpt het stel met de financiën en probeert samen met een verslavingscoach Rajend van zijn verslaving af te helpen. Maar als de tweeling veel te vroeg geboren dreigt te worden, lopen de spanningen hoog op.Minder