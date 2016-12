Vier Handen Op Eén Buik

Bekende moeders keren terug naar hun tienermoeder. Sofie van den Enk gaat terug naar Silvana. Tooske Ragas gaat terug naar Angela. Tanja Jess gaat terug naar Lisanne.Meer Sofie van den Enk gaat terug naar Silvana. Zij en haar vriendje Wesley kregen vorig jaar baby Traylano, maar hadden het alles behalve goed voor elkaar. Ze hadden geen werk, geen inkomen en geen huis. Inmiddels is Silvana zwanger van haar tweede kindje en de situatie lijkt identiek. Sofie grijpt ook dit keer in om de jonge ouders hopelijk iets in te laten zien. * Tooske Ragas gaat terug naar Angela. Na een heftige jeugd besloot zij zich te bekeren tot de islam, maar in de maanden dat Tooske haar tijdens haar zwangerschap volgde leek ze steeds minder op het meisje van hun eerste ontmoeting. Tooske had hier grote zorgen over en is heel benieuwd of Angela inmiddels zichzelf weer kan zijn. * En Tanja Jess gaat terug naar Lisanne, waar destijds grote zorgen over waren of zij niet te lui was om een kind op te voeden. Lisanne verrast Tanja niet alleen daarmee, maar vooral op een heel andere manier?Minder