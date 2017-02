Young England

De hoogzwangere Victoria moet het rustig aan doen en dat frustreert haar. Ze wil zich toch onder haar volk begeven, hetgeen niet zonder risico is. Haar oom, de hertog van Cumberland, arriveert in Londen. Mocht Victoria in het kraambed sterven, dan is hij haar opvolger.