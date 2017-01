Aankomst - Barmhartigheid

Ilja gaat in gesprek met de Marokkaanse Patrick, die het voor elkaar heeft gekregen om middels een legaal tweedehandswinkeltje zijn familie in Marokko te onderhouden. De ooit typisch Genovese straat Via di Prè is de afgelopen jaren veranderd door migratie. Spanningen lopen op nu er voor nieuwe vluchtelingen geen plek meer lijkt te zijn. Een ingebruikname van een leegstaande woning door nieuwe vluchtelingen wordt tegengehouden door een groep bewoners. Er zijn al veel te veel werkloze Afrikanen op straat, luidt hun protest. En dan lonkt ook nog eens de criminaliteit in de Via di Prè, een straat die sowieso al een duistere reputatie heeft. Ilja gaat in gesprek met de Marokkaanse Patrick, die het - tegen de massa in - voor elkaar heeft gekregen om middels een legaal tweedehandswinkeltje zijn familie in Marokko te onderhouden. Ook leert hij een groep Gambiaanse asielzoekers kennen, die enkele dagen geleden per gammele boot vanuit Libië zijn aangekomen. De vreselijke reis staat op hun gezichten te lezen. Die reis is volbracht, maar nu begint misschien wel een veel ingewikkelder avontuur. Hoe bouw je een menswaardig bestaan op in Europa?