VOC servies

Verkopers van bijzondere en waardevolle spullen krijgen de unieke kans om hun object te verkopen aan één van de vier experts. Dagelijks worden vele waardevolle spullen verhandeld onder een groep kenners en handelaren. In Van onschatbare waarde krijgen verkopers de kans om hun bijzondere object te verkopen aan één van de vier gerenommeerde kenners. De vier ervaren experts bezitten ieder een eigen kamer. De verkoper mag aankloppen bij één of alle vier de experts, maar terug naar een eerder mislukte onderhandeling is niet toegestaan. Wie zich blindstaart op de allerhoogste verkoopprijs, loopt het risico om huiswaarts te keren met object en zonder geld. Maar, wie naar een goede prijs zoekt, moet risico's nemen. Slechts één ding is zeker: eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg terug.