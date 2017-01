In deze laatste etappe van Van A naar B reizen Daan en Katja van het plaatsje Binz op het Duitse eiland Rügen naar Nederland. Wie komt als eerste aan op...Meer In deze zesde en tevens laatste etappe van Van A naar B reizen Daan en Katja van het plaatsje Binz op het Duitse eiland Rügen naar Nederland. Wie komt als eerste aan op de finalebestemming in ons land? Katja en Daan zoeken hun geluk op het station in Stralsund op het Duitse vasteland, in de hoop daar passagiers op te pikken. Katja krijgt Anton in haar taxi. Hij is op de vlucht voor het geweld in zijn geboorteland Oekraine. Katja brengt hem naar zijn huis in een groot wooncomplex uit de DDR-tijd, waar hij woont met zo'n 300 andere vluchtelingen. Daan ontmoet Julia, columniste van het Duitse weekblad Brigitte. Terwijl haar man en kinderen op skivakantie zijn, biedt zij Daan een overnachting aan. Haar man weet van niets, maar die leest het later wel in haar column, aldus Julia. Aan de hand van de aanwijzingen die ze hebben gekregen, komen Daan en Katja erachter wat hun allerlaatste bestemming is, na ruim 3000 kilometer in de taxi.Minder