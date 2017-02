Uit Europa

Met o.a. een reportage over de Alternative für Deutschland (AfD) en portretten van een Hongaarse nationalist en een Engelse oorlogsveteraan, die terug wil naar het Groot-Brittannië van weleer.Meer De Europese eenwording staat de nationale identiteit in de weg, vinden veel mensen. Het leidt tot ontevredenheid over 'Brussel'. Met o.a. een reportage, van binnenuit, over de Alternative für Deutschland (AfD). Ook portretten van een Hongaarse nationalist en de 92-jarige Engelse oorlogsveteraan Bryan Neely, die terug wil naar het Groot-Brittannië van weleer. Commentaar wordt geleverd door publicist Theodore Dalrymple en Joachim Maaz, de psychiater des Vaderlands in Duitsland.Minder