Uit Europa

Door de recente aanslagen in Parijs, Berlijn en Nice, en de stroom vluchtelingen, wordt door velen de terugkeer van de nationale grenzen bepleit.Meer Door de recente aanslagen in Parijs, Berlijn en Nice, en de stroom vluchtelingen, wordt door velen de terugkeer van de nationale grenzen bepleit. De Europese Unie krijgt het verwijt geen oplossingen te hebben. In deze aflevering o.a. een portret van een slachtoffer van de aanslagen in Nice, een ontheemd echtpaar in Molenbeek en een reportage over de problemen met vluchtelingen in Griekenland. Cartoonist Kurt Westergard en publicist Machteld Zee geven commentaar.Minder