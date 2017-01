Tina Turner: Live in Holland

De weergaloze Tina Turner treedt op in een uitverkocht GelreDome Stadion waar 35.000 mensen meeswingen met haar bekende nummers.Meer De weergaloze Tina Turner treedt op in een uitverkocht GelreDome Stadion. 35.000 mensen swingen mee met haar bekende hits, waaronder 'Private Dancer', 'What's Love Got To Do With It' en natuurlijk 'Nutbush City Limits'. Dit is een herhaling van 4 april 2015.Minder