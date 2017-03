PVV-lijsttrekker Geert Wilders

Live middagmagazine met een goede mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en entertainment.Meer In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 nodigen we de fractievoorzitters uit van alle politieke partijen die op dit moment zitting hebben in de Tweede Kamer. We vinden het leuk om wat meer van hun persoonlijke omstandigheden te weten te komen. Maar we vragen ook wat hun partij wil gaan doen voor de ouderenzorg. Deze uitzending is PVV-leider Geert Wilders te gast. Ook boswachter André Donker schuift aan. Hij vertelt over de paddentrek die weer begonnen is. En roept iedereen op om naar het stembureu te gaan op de Marker Wadden. Daarnaast praten we met Kim Kötter. Ze praat ons bij over de komende Miss Universe verkiezingen. Verder praten we met Jeroen Zwaal. Hij kreeg op zijn 18e zijn eerste psychose. Zijn verhaal is door de KRO-NCRV verwerkt in het dossier 'Verwarde Mensen'. In de keuken staat culinair expert Janny van der Heijden die zoals altijd iets verrukkelijks voor ons maakt. Tot slot is er een fantastisch optreden van Sjors van der Panne. Hij zingt een lied van zijn allernieuwste album Met elkaar!Minder